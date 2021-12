Netflix: film e serie TV che il 31 dicembre lasceranno la piattaforma

Quest'anno non finirà molto bene per gli abbonati a Netflix, il servizio video di streaming on demand più amato al mondo. Infatti, dal 31 dicembre, ovvero entro pochissimi giorni, tantissimi titoli tra film e serie TV lasceranno la piattaforma. In pratica avete due giorni per poter guardare l'ultima volta questi contenuti che vi elencheremo nell'articolo prima di non trovarli più a catalogo.

Netflix: triste addio a molte serie TV

Questa volta Netflix ha potuto fare poco per salvare tutti i film e le serie TV che invece dovrà abbandonare per mancato rinnovo dei diritti di streaming. Tra le serie TV azione e drammatiche ecco quali sono i titoli che lasceranno la piattaforma entro il 31 dicembre:

24

Homemade

Jack Taylor

La Mante

La Tregua

Prison Break

Save Me

Sons of Anarchy

The Break

Vexed

Inoltre, diversi contenuti saranno solo disponibili su Disney+ come alcune di queste serie TV comedy e animazione che lasceranno il catalogo Netflix il 31 dicembre:

Boris

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

How I Met

I Griffin

Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro

Modern Family

New Girl

No Game No Life

Oddbods

Star Blazers 2199

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Toradora

Transformers: Prime

Young Justice

Your Mother

Tutti i film che abbandoneranno il catalogo

Vediamo ora l'elenco nutrito di tutti i film che abbandoneranno il catalogo Netflix entro il 31 dicembre. Preparatevi perché ce ne sono davvero tanti:

3 Days to Kill

50/50

American Hustle

Autohead

Back to the 90s

Basilicata Coast to Coast

Beautiful Creatures

Belleville Cop

Body of Lies

Casper

Cloud Atlas

Cobra

Crimson Peak

Dead Calm

Des Vents Contraires

Dorian Gray

Dr. Seuss' The Lorax

Ender's Game

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Fate/Stay Night: Heaven's Feel – I. Presage Flower

Hancock

Hop

House at the end of the street

How High

How I Spent My Summer Vacation

How the Grinch Stole Christmas

How to train your Dragon 2

Il Campione

Il Discorso del Re

Il Primo Re

Il Traditore

It's a boy girl thing

It's All About Karma

Jimmy Neutron: Boy Genius

Justice

Kick-Ass

Kickboxer: Vengeance

Knocked up

Knowing

L'avvocato del Diavolo

La mafia uccide solo d'estate

Machine Gun Preacher

My Little Pony Equestria Girls: Forgotten Friendship

My Little Pony Equestria Girls: Rollercoaster of Friendship

My Little Pony Friendship Is Magic: Best Gift Ever

P.S. I Love You

Push

Remember Me

Robin Hood

Sammy 2

Savages

Serena

Sette anime

Snow White and the Huntsman

Special Forces

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

Step Up 3

Sucker Punch

Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute

Tad: The Lost Explorer

Terminator Genisys

The Awakening

The Captive

The Family

The Goonies

The Hunger Games: Catching Fire

The Impossible

The Mortal Instruments: City of Bones

The Worlds

Training Day

Turbo

Unforgiven

Comunque niente paura, Netflix ha in programma nuovi arrivi per gennaio 2022 che addolciranno questo boccone amaro. Quindi, avrete ancora modo di passare lunghe ore davanti allo schermo in compagnia dei migliori contenuti proposti dal colosso dello streaming on demand.