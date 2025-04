Netflix: film e serie che saranno cancellati in questi giorni

Netflix, la piattaforma di streaming live e on demand più diffusa e amata al mondo, ha annunciato quali saranno i film e le serie TV che saranno cancellati in questi giorni, prima della fine di aprile.

Approfitta immediatamente dei giorni rimasti per vedere tutti i contenuti che presto verranno eliminati dalla piattaforma. Tra questi ci sono film amati e acclamati dalla critica, oltre a serie TV da maratona.

Netflix: i titoli in cancellazione

Ecco l’elenco dei titoli in cancellazione su Netflix. La data indica l’ultimo giorno utile per vedere il contenuto prima della sua eliminazione definitiva. Quindi scegli quelli che non vuoi perderti e mettili in ordine cronologico per non rischiare.

16 aprile Monzón Serie TV Romeo deve morire Film Princess Film

17 aprile L’ultima notte di Amore Film Scream Film Scream 2 Film Scream 3 Film

18 aprile The Accountant Film Wyatt Earp Film Il diario del pescatore Film

19 aprile Mortal Kombat Film

20 aprile Babylon Film

21 aprile Cocainorso Film La mia ombra è tua Film Pearl Film

22 aprile L’ Eliminatore Film

23 aprile John Wick 4 Film

24 aprile Baywatch Film

25 aprile Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello Film Il Signore degli Anelli: Le due torri Film Il signore degli anelli – Il ritorno del re Film Un giorno come tanti Film

26 aprile Santo calcio Film

27 aprile Inazuma Eleven – Seconda Stagione – Serie Anime Psych Serie TV



Nel frattempo, ti consigliamo di approfittare delle novità in arrivo ad aprile su Netflix. Infatti, se sono diversi i contenuti che stanno per lasciare la piattaforma, ce ne sono tanti altri in arrivo per tutti gli intenditori.

Anche il mese di maggio per Netflix sarà ricco di film, serie e documentari. Si prepara un intrattenimento davvero ricco dal punto di vista non solo dell’offerta come quantità, ma anche della varietà come qualità. Tutti hanno di che guardare per divertirsi ed emozionarsi.