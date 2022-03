Netflix, disponibili 3 nuovi giochi gratis per iPhone e Android

Netflix Games ha annunciato che tre nuovi giochi gratis sono adesso disponibili per i dispositivi iOS e Android. Per giocare ti basta avere un abbonamento Netflix e potrai goderti i titoli senza pubblicità, costi aggiuntivi o microtransazioni.

Tra i giochi in arrivo questo mese, la compagnia segnala: This Is A True Story (Frosty Pop), Shatter Remastered (Pik Pok), e Into The Dead 2: Unleashed (Pik Pok).

Netflix: quali sono i nuovi giochi gratis

Partiamo da This is A True Story. Si tratta di un gioco creato da Frosty Pop in collaborazione Charity: Water, un'organizzazione non profit dedicata nel cercare di portare acqua potabile nei paesi in via di sviluppo. Il titolo si compone in una serie di quiz basati su una storia avvincente ispirata alla vita di una donna dell'Africa subsahariana, che lotta ogni giorno per trovare acqua per la sua famiglia. Nel corso dell'avventura, ci troveremo ad esplorare un paesaggio dipinto a mano mentre affrontiamo una tempesta di vento, catturiamo bracconieri e stringiamo amicizie con gli animali!

Shatter Remastered è invece una produzione decisamente più tradizionale: rimasterizzazione dell'omonimo gioco in stile retrò lanciato su PlayStation 3 nel 2009, lo scopo è quello di distruggere mattoncini tra tipiche dinamiche d'azione, colpi di scena e scontri con boss di fine livello. La colonna sonora è stata composta dal musicista neozelandese Module.

Into The Dead 2: Unleashed ci mette infine nei panni di un sopravvissuto di un'apocalisse zombie: dovremo utilizzare ogni mezzo per salvare la nostra famiglia, affrontando non-morti sempre più minacciosi attraverso terreni insidiosi.

Come giocare ai giochi Netflix su iOS e Android

Per accedere al catalogo dei giochi basta aprire l'applicazione mobile di Netflix:

Su Android ci sarà una riga dedicata ai giochi e una scheda “Giochi” da cui è possibile scaricare ogni titoli

Su iOS ci sarà una riga dedicata ai giochi da cui scaricare i prodotti presenti

Su tablet iOS e Android ci sarà la stessa riga dedicata e un menu a discesa da cui scaricarli

Ulteriori titoli arriveranno nelle prossime settimane.