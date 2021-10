Netflix: da oggi l'abbonamento costa di più, ecco quanto

Da oggi, 2 ottobre 2021, il costo degli abbonamenti Netflix aumenta. Il servizio Standard aumenta di 1 euro, passando da 11,99 a 12,99€, mentre il piano Premium – con supporto al 4K e fino a 4 dispositivi connessi contemporaneamente – passa da 15,99€ a 17,99€.

Resta invariato il costo di Netflix base, il piano da 7,99€ che non consente più dispositivi connessi contemporaneamente e non supporta la risoluzione HD.

Piano Base (no HD – 1 solo dispositivo) : 7,99€

(no HD – 1 solo dispositivo) : Piano Standard (HD – 2 dispositivi) : 12,99€ (+1 euro)

(HD – 2 dispositivi) : (+1 euro) Piano Premium: (4K – 4 dispositivi) :17,99€ (+2 euro)

Netflix, rincari anche per gli utenti già abbonati

L'adeguamento di prezzo riguarda sia i nuovi iscritti alla piattaforma che gli account già attivi. Per i nuovi utenti sono già applicate le nuove tariffe, mentre per chi è già cliente la piattaforma invierà – a partire dal 6 ottobre – una comunicazione via email e una notifica in app con 30 giorni di anticipo rispetto al primo pagamento maggiorato. La tempistica di invio delle comunicazioni dipenderà dal ciclo di fatturazione di ogni abbonamento attivo.

Netflix ha dichiarato che i rincari sugli abbonamenti servono a riflettere i miglioramenti apportati alla piattaforma e ad offrire un servizio sempre migliore agli abbonati, ecco lo statement ufficiale:

“Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati. Stiamo aggiornando i nostri prezzi per riflettere i miglioramenti che apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze”

Con l'aumento dei prezzi anche in Italia, Nextflix intende iniziare un processo di miglioramento del servizio, che probabilmente porterà presto all'arrivo di nuovi contenuti e servizi aggiuntivi per gli abbonati al celebre servizio di video streaming.