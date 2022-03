Netflix: come contattare l'assistenza clienti

Netflix è una delle piattaforme di streaming on demand più apprezzata e diffusa al mondo. La sede principale si trova negli Stati Uniti d'America, mentre quella europea si trova ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Conta tantissimi utenti abbonati e un'infinità tra serie TV e film disponibili sul suo catalogo.

Forse anche tu sei iscritto al servizio e magari hai bisogno di risolvere un problema o di fare una qualsiasi richiesta. Qualunque sia la necessità, in questo articolo trovi tutte le istruzioni necessarie per contattare l'assistenza clienti Netflix. Vedremo come fare tramite telefono, email e chat.

Netflix: come contattare il servizio clienti tramite telefono

Netflix prevede per tutti i suoi clienti un servizio assistenza Call Center attivo tutti giorni dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Solo per i clienti di lingua inglese gli operatori telefonici sono disponibili anche 24 ore su 24.

Per contattare Netflix tramite telefono è molto semplice. Basta digitare il numero verde 800797634. Una voce guida darà tutte le istruzioni per parlare con un operatore. Siate il più precisi possibile così che il sistema possa passarvi la persona giusta capace di risolvere quello specifico problema.

Assistenza tramite chat

Un altro metodo per poter ricevere assistenza da Netflix è tramite chat. Facile, veloce e immediata, questa soluzione smart permette di ricevere in tempo reale tutte le risposte alle domande, oltre alle indicazioni per risolvere un eventuale problema.

Per avviare una conversazione in chat con un operatore del servizio clienti dovrete raggiungere il sito web di Netflix. Una volta effettuato l'accesso attraverso l'account con il quale volete richiedere assistenza, dovrete spostare il cursore sulla foto del vostro profilo in alto a destra. Nel menù a tendina che si aprirà dovrete selezionare la voce “Centro assistenza“. Scorrendo verso il basso troverete il link “Avvia una chat“, selezionatelo e seguite le istruzioni in base all'assistenza che volete ricevere.

In basso troverete anche il tempo di attesa indicativo. Si tratta di quanto tempo passerà prima di ricevere una risposta. Solitamente si tratta di un minuto o poco più. Le recensioni degli utenti dicono che gli operatori in chat sono abbastanza veloci nel rispondere.

Netflix: come ricevere assistenza tramite email

L'ultima opzione comoda per ricevere assistenza da Netflix è inviare una email. Sono due gli indirizzi di posta elettronica da contattare a seconda del problema o della richiesta da fare: