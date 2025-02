Netflix sta per cancellare questi titoli a febbraio 2025

Netflix ha in programma di cancellare diversi titoli dal suo catalogo durante tutto il mese di febbraio 2025. Una notizia che lascerà senza parole i più nostalgici, quelli che amano rivedere film e serie TV particolarmente amate, fino allo sfinimento.

Purtroppo però questo è un arrivo inevitabile per diversi contenuti che la piattaforma non vuole più trattenere, lasciando così spazio a molte novità in arrivo sempre lungo il mese di febbraio 2025 su Netflix.

Netflix: addio a tanti titoli per febbraio 2025

Febbraio 2025 vedrà l’addio di diversi titoli sulla piattaforma di streaming Netflix. Ecco l’elenco completo con la data dell’ultimo giorno disponibile per la visione.

5 febbraio Bussano alla porta | Film La La Land | Film Il mistero della casa del tempo | Film Dave Chappelle: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor | Show

6 febbraio Una donna promettente | Film La notte del giudizio per sempre | Film Voyagers | Film

7 febbraio A mente fredda | Film Kingsman: Secret Service | Film Kingsman: Il cerchio d’oro | Film Get Rich or Die Tryin’ | Film 10 giorni senza mamma | Film

8 febbraio Black Lightning | Serie TV

9 febbraio Cyborg 009: Call of Justice | Serie Anime Finché vita non ci separi | Serie TV Infranto | Film Love for Sale 2 | Film

10 febbraio Dante | Film

11 febbraio TÁR | Film

12 febbraio Land | Film

14 febbraio Law and Order: Special Victims Unit | Serie TV NCIS | Serie TV Sotto coperta: Yacht | Reality Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie | Film The War – Il pianeta delle scimmie | Film Mission: Impossible – Fallout | Film Mission: Impossible – Rogue Nation | Film Mission: Impossible – Protocollo fantasma | Film Mission: Impossible | Film Mission Impossible 3 | Film M:I-2 | Film Last Breath | Documentario

15 febbraio Il miglio verde | Film Spider-Man: Un nuovo universo | Film Split | Film Unbroken | Film Paul | Film La mummia | Film Don’t Think Twice | Film Lucy | Film Assassination Nation | Film Turbo | Film La scuola serale | Film

16 febbraio Gigi e Nate | Film

17 febbraio Separazione | Film

21 febbraio Rebellion | Serie TV

28 febbraio Irrefrenabili | Serie TV 44 Gatti | Serie TV Kids Hotel Transylvania | Serie TV Kids La prima notte del giudizio | Film



Approfittane subito prima che questi titoli vengano cancellati definitivamente da Netflix.