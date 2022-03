Netflix: tutti i contenuti in arrivo fino al 4 aprile 2022

Ci avviciniamo pian piano alla fine di marzo e quindi al nostro appuntamento con i nuovi contenuti in arrivo su Netflix programmati per aprile 2022. Attualmente non conosciamo ancora tutte le novità che saranno disponibili dal prossimo mese, ma almeno possiamo anticiparvi alcuni titoli.

Infatti, in questo articolo vi elencheremo tutte le novità in arrivo da oggi 21 marzo fino al 4 aprile 2022. Preparatevi perché all'appello ci sono tanti film, serie TV, docuserie e show davvero attesissimi.

Quindi, per tutti gli abbonati al servizio streaming on demand di Netflix anche durante tutta la fine di questo mese e l'inizio del prossimo non mancheranno di certo grandi emozioni. Perciò basta dilungarci troppo, vediamo ora tutti i titoli in arrivo entro il 4 aprile 2021.

Netflix: ecco il calendario di film e serie TV in arrivo entro il 4 aprile 2022

Siete pronti ad assistere a film, serie TV, show e docuserie davvero incredibili? Tantissimi contenuti stanno per arrivare su Netflix pronti a incollarvi davanti allo schermo facendovi trascorrere momenti di allegria, amore, sane risate, ma anche tensione e paura.

Insomma, dai titoli in arrivo entro il 4 aprile 2022 si capisce che ce ne sarà per tutti i gusti. Avrete solo l'imbarazzo della scelta su quale contenuto iniziare a vedere. Eccoli tutti, in ordine di data d'uscita:

800 metri . Serie TV in arrivo con la sua prima stagione il 25 marzo 2022 : “Nel 2017 la Spagna ha subito due attacchi terroristici da parte di giovani membri della comunità. Com'è potuto succedere? Questa intensa serie indaga sugli eventi“;

. Serie TV in arrivo con la sua prima stagione il : “Nel 2017 la Spagna ha subito due attacchi terroristici da parte di giovani membri della comunità. Com'è potuto succedere? Questa intensa serie indaga sugli eventi“; Bridgerton . Serie TV in arrivo con la sua seconda stagione il 25 marzo 2022 : “Dovere, desideri e scandalo si scontrano quando il visconte Anthony Bridgerton decide di sposarsi, ma la donna giusta è la caparbia sorella maggiore della promessa sposa“;

. Serie TV in arrivo con la sua seconda stagione il : “Dovere, desideri e scandalo si scontrano quando il visconte Anthony Bridgerton decide di sposarsi, ma la donna giusta è la caparbia sorella maggiore della promessa sposa“; Snowboarder . Film in arrivo il 26 marzo 2022 : “Un ingenuo snowboarder di talento coglie l'opportunità di fare carriera insieme al suo idolo, ma presto deve pagare un prezzo per questa nuova vita affascinante“;

. Film in arrivo il : “Un ingenuo snowboarder di talento coglie l'opportunità di fare carriera insieme al suo idolo, ma presto deve pagare un prezzo per questa nuova vita affascinante“; Trust No One: alla ricerca del re delle criptovalute . Film in arrivo il 30 marzo 2022 : “Quando il giovane fondatore di una piattaforma di scambio di criptovalute muore all'improvviso, gli investitori furiosi sospettano che la sua morte nasconda un segreto“;

. Film in arrivo il : “Quando il giovane fondatore di una piattaforma di scambio di criptovalute muore all'improvviso, gli investitori furiosi sospettano che la sua morte nasconda un segreto“; Trivia Quest . Contenuto interattivo in arrivo con il suo 1° episodio il 1° aprile 2022 : “Rispondi a quiz di vari livelli di difficoltà su storia, arte, scienza, cultura pop e molto altro in questa serie interattiva“;

. Contenuto interattivo in arrivo con il suo 1° episodio il : “Rispondi a quiz di vari livelli di difficoltà su storia, arte, scienza, cultura pop e molto altro in questa serie interattiva“; Lara Croft: Tomb Raider . Film in arrivo il 1° aprile 2022 : “L'esperta di lotta corpo a corpo Lara Croft deve recuperare antichi manufatti perduti in una società segreta. Il malvagio Powell le darà filo da torcere“;

. Film in arrivo il : “L'esperta di lotta corpo a corpo Lara Croft deve recuperare antichi manufatti perduti in una società segreta. Il malvagio Powell le darà filo da torcere“; Nella bolla. Film in arrivo il 1° aprile 2022: “Uscite di soppiatto. Scappatelle. Crisi di nervi. La troupe di un franchise d'azione di successo cerca di girare un sequel durante la quarantena in un hotel elegante“.

Insomma, tra film, serie TV e contenuti interattivi, la fine del mese di marzo e l'inizio di aprile promette davvero bene per tutti gli abbonati alla piattaforma Netflix. Tante novità quindi faranno la loro comparsa a catalogo pronte a dare tanto intrattenimento a tutti gli utenti.