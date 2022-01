Netflix alza i prezzi degli abbonamenti, di nuovo

Il giorno che ogni singolo utente di Netflix teme è alle porte: l‘azienda sta aumentando di nuovo i prezzi. Tutti gli utilizzatori negli Stati Uniti e in Canada sono soggetti a questo aumento. Al momento non si hanno informazioni sull'aumento per noi europei, ma tutto può cambiare.

Netflix alza i prezzi in USA e in Canada

Il colosso dello streaming on demand sta aumentando il prezzo dei suoi piani di $ 1- $ 2. Il piano standard arriverà a 15,50 dollari al mese. Se si opterà per il piano Basic più economico, l'aumento farà sì che la cifra finale arrivi a 10 dollari al mese. Con il piano Premium, che include lo streaming 4K, si dovranno sborsare 20 dollari al posto di 18.

In Canada, il piano Standard è balzato a 16,49 C$ da 14,99 C$. Il piano Premium è passato da C $ 20 a C $ 20,99 e il prezzo del piano Basic non è cambiato.

Per i nuovi abbonati, il prezzo salirà immediatamente. La società afferma che le variazioni di prezzo “diventeranno gradualmente effettive“. La società afferma inoltre: “I membri attuali riceveranno un'e-mail di notifica 30 giorni prima della modifica del prezzo, a meno che non cambino il piano“.

Per quanto riguarda il motivo per cui Netflix ha aumentato il prezzo, la società ha parlato con Reuters di questa mossa. Un portavoce dell'azienda ha dichiarato:

Stiamo aggiornando i nostri prezzi in modo da poter continuare a offrire un'ampia varietà di opzioni di intrattenimento di qualità. Come sempre, offriamo una gamma di piani in modo che i membri possano scegliere un prezzo che si adatti al loro budget.

Non è certo una ragione che soddisferà la maggior parte degli utenti. La compagnia sta dicendo che deve aumentare i suoi prezzi per portare sempre più contenuti di qualità, ma nomn ha detto che sta aggiungendo qualcosa di nuovo, che è ciò che probabilmente vorremmo sentire per giustificare l'aumento dei piani dell'abbonamento.