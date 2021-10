Netflix: 3 serie tv consigliate da seguire nel mese di ottobre

Il mese di ottobre sarà ricco di nuove uscite per Netflix, celebre piattaforma di film e serie tv in streaming che dal suo arrivo in Italia continua a crescere in maniera esponenziale. Non mancheranno proposte originali e nuove stagioni per i titoli più amati dal pubblico.

You 3

Dopo l'incredibile successo delle prime due stagioni, You 3 promette di non deludere gli spettatori dopo la lunga assenza causata dalla pandemia, che ha notevolmente ritardato le riprese. Al centro della trama ci saranno, come sempre, le follie dello stalker Joe Goldberg. I nuovi episodi saranno disponibili su Netflix a partire dal 15 ottobre.

Maid

Novità assoluta su Netflix, disponibile da oggi. La miniserie è liberamente ispirata al romanzo autobiografico di Stephanie Land e si concentra sulla vita privata e lavorativa di Alex, fuggita da una relazione violenta ed impegnata lavorativamente come addetta alle pulizie per mantenere la figlioletta Maddy. Vi farà riflettere.

Bad Sport

Una controversa serie tv che pone i riflettori sul labile confine tra sport ed illegalità, con storie raccontate dalla viva voce di allenatori, atleti e funzionari di polizia. Ampio spazio troverà anche il documentario sullo scandalo tutto italiano di Calciopoli. Bad Sport sarà disponibile a partire dal 6 ottobre.

Fra i titoli di prossima uscita su Netflix ricordiamo anche la seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond, una la prima stramba stagione di Sexy Beasts e la seconda stagione di Locke & Key.