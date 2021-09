Netflix acquisisce il creatore del videogame Oxenfree

Netflix ha annunciato l'acquisizione lo sviluppatore di videogiochi Night School Studio, conosciuto per il suo game Oxenfree, un thriller soprannaturale con una colonna sonora inquietante.

Il colosso statunitense ha anche lanciato, in alcuni mercati europei, cinque game per mobile.

Netflix punta sui videogame

I giochi di Night School Studio – al momento disponibili su PlayStation di Sony, Xbox di Microsoft, Nintendo Switch e PC – saranno i primi titoli non per mobile che arriveranno nel portfolio di videogiochi di Netflix.

La notizia di questa acquisizione arriva in un momento in cui l'azienda americana sta cercando di diversificare le sue fonti di guadagno, dato che la concorrenza nello streaming online sta aumentando esponenzialmente.

Relativamente alla sua acquisizione, lo sviluppatore ha dichiarato che “Netflix offre ai produttori di film, TV e ora di giochi un'offerta senza precedenti per creare e mettere a disposizione un intrattenimento eccellente a milioni di persone. Le nostre esplorazioni nel gameplay narrativo e il track record di Netflix nel supportare diversi storytellers sono stati un abbinamento naturale“.

Netflix ha già confermato che non offrirà un abbonamento separato per il nuovo servizio relativo ai giochi e questo significa che basterà fare un unico abbonamento alla piattaforma per avere a disposizione tutti i contenuti (film, programmi TV, documentari e giochi).