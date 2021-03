Oggi rendere “smart” la propria abitazione serve davvero poco sia in termini di tempo che di soldi. Anche qualora non abbiate un impianto digitalizzato, con pochi trucchi e piccoli accorgimenti si può avere uno scenario completamente domotico e intelligente. In primo luogo vi serve un assistente vocale (Google o Alexa) e in seconda battuta tutto il contorno di accessori Smart.

L’inverno è passato, ma non il clima invernale e quindi, tra gli accessori degni di interesse, vi è un termostato intelligente di nuova generazione prodotto da Netatmo (azienda leader nel settore) e in offerta a tempo su Amazon.

Netatmo: il riscaldamento di casa diventa Smart

Il Termostato Intelligente Netatmo consente di risparmiare sui consumi energetici senza rinunciare al comfort. Mediante cinque domande sull’uso quotidiano, determina un programma di riscaldamento adeguato al vostro stile di vita. Riscalda la vostra casa nel modo ottimale e solo quando necessario grazie anche alla programmazione che comprende le modalità Assente e Antigelo che adeguano il riscaldamento durante le assenze prolungate.

La funzione Auto-Adapt integra meteo e caratteristiche termiche dell’abitazione per assicurare la temperatura desiderata. Potete anche visualizzare la cronologia e consultare l’apposito Bilancio sul Risparmio Energetico personalizzato per monitorare e ottimizzare il vostro consumo di energia. Cambio di programma? Potete comandare il riscaldamento da remoto e direttamente da smartphone, tablet o computer. Sfruttate anche la compatibilità con Apple HomeKit, Alexa e Assistente Google per controllare facilmente il riscaldamento mediante comandi vocali.

Compatibile con oltre 1500 modelli di caldaia, il Termostato Intelligente si installa in meno di un’ora ed è oggi in vendita al prezzo di 108,99 euro invece dei consueti 179,99 euro di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

