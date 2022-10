Nest WiFi Pro arriva in Italia a partire da 219€: anche su Amazon

Nest WiFi Pro, il nuovo router mesh della grande G, è disponibile da oggi anche in Italia con un prezzo di partenza di 219 euro. Il sistema WiFi 6E può essere acquistato direttamente sul Google Store o anche su Amazon al suo costo di listino.

Ideale per fornirti velocità elevatissime in tutta la casa, con Nest WiFi Pro puoi contare su una rete smart, connessioni affidabili e ultrasicure.

Google Nest WiFi Pro: a cosa serve e le sue caratteristiche

Con Google Nest WiFi Pro puoi costruire una rete di casa con il supporto alla nuova tecnologia Wifi 6E che ti permette di raggiungere velocità combinate fino a 4,2 Gbps. L’uso delle tre bande separate, compresa la nuova banda a 6 GHz, ti da la possibilità di ridurre al minimo le interferenze e usare connessioni più rapide e stabili per un gran numero di dispositivi.

Con un solo router Nest puoi coprire fino a 120 metri quadri in modo veloce e affidabile: se preferisci puoi acquistare la confezione che include due router a soli 329,99 euro, risparmiando in pratica la metà del prezzo sul secondo dispositivo, per arrivare ad una copertura di 240 metri quadri.

Ricordati naturalmente che, come la generazione precedente, anche Nest WiFi Pro ha bisogno di un modem per funzionare, a cui va connesso tramite un cavo LAN. Il modem dovrà a sua volta essere collegato alla rete internet del tuo provider: puoi quindi continuare ad utilizzare il router che ti è stato fornito potenziandone di netto la rete grazie all’uso del dispositivo Google.

Ribadiamo quindi nuovamente: Google Nest WiFi Pro è disponibile ad un prezzo di partenza di 219,99 euro. L’acquisto può essere effettuato sia sul Google Store sia su Amazon, con spedizione immediata.

