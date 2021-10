Nespresso Vertuo Next: la macchinetta per caffè SMART (-34%)

Anche bere il caffè è diventato un gesto smart. Le ultime macchinette entrate sul mercato si sono adornate di tecnologie all'avanguardia per non farti mancare niente e tu chi sei per non approfittarne? Questa promozione su Amazon capita proprio al momento giusto dato che ti permette di acquistare una Nespresso Vertuo Next a soli 99,00€ ossia con uno sconto tondo tondo di cinquanta euro. Cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, soprattutto se sei membro Prime.

Nespresso Vertuo Next: di cosa è capace questa macchinetta

Bersi un caffè deve essere un momento di relax, Con la Nespresso Vertuo Next non potrai che amare queste piccole coccole visto che ti permette di sorseggiare la bibita che più ami. Disponibile in ben tre colorazioni differenti, la acquisti nella variante che più ti piace e la utilizzi fin da subito.

Grazie alla varie tecnologie integrate è capace di creare ben 5 bevande diverse, in particolar modo hai l'occasione di sorseggiare:

un Alto da 400 ml;

da 400 ml; un Coffee da 230 ml;

da 230 ml; un Gran Lungo da 150 ml;

da 150 ml; un Double Espresso da 80 ml;

da 80 ml; un Espresso da 40 ml.

Per optare per la bibita che vuoi hai a disposizione tre diverse tipologie di cialde che acquisti direttamente nella tua boutique Nespresso o comodamente da casa con lo store online. Una volta che inserisce la capsula non devi far altro che azionare la macchinetta visto che lei capisce in autonomia quale lunghezza erogare.

Si collega al Bluetooth e al WiFi per scaricare in automatico gli aggiornamenti che migliorano l'esperienza di tempo in tempo. Si riscalda in 30 secondi e dopo due minuti si spegne automaticamente.

Insomma, cosa vuoi di più? Acquista subito la tua Nespresso Vertuo Next su Amazon a soli 99,00€. La ordini e la ricevi a casa in soli 24 ore con le spedizioni Prime.

Ps: completando l'acquisto ottieni 30 euro di caffè in omaggio.