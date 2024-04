Nespresso Essenza Mini: dimensioni compatte ma gusto da BAR, sconto TOP

Una macchinetta che sta bene sia in ufficio che a casa perché le dimensioni, come dice il nome, sono ridotte ai minimi ma la qualità è tutt’altra storia. Nespresso Essenza Mini è di design e capace di farti godere ogni tazzina di caffè come se fossi al bar per una resa magistrale. Comoda e pratica, non puoi trovare di meglio.

Nespresso Essenza Mini per un caffè eccezionale quando ne hai voglia

È una delle macchinette più piccole sul mercato, il che è ottimo se hai poco spazio in cucina. La posizioni in un angolo, carichi il contenitore e lei è pronta a farti tutte le tazzine di caffè che desideri. Nespresso Essenza Mini riesce ad unire la comodità a un’esperienza integrale così da non dover rinunciare a niente.

Funziona con le capsule, puoi usare quelle Nespresso o le compatibili senza problemi. Il contenitore dell’acqua ha una capienza da 0,6L comodo per un’intera giornata di erogazioni. Ovviamente non mancano all’appello né il raccoglitore nascosto delle capsule usate che il raccogli goccia.

Detto questo, quando la accendi ci mette una trentina di secondi a scaldarsi. Puoi scegliere tra erogazione lunga o corta (entrambe personalizzabili in termini di volume) attraverso i due tasti posti sulla cima della macchinetta.

Si spegne da sola attivando il risparmio energetico.

