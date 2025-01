Nescafé Dolce Gusto Mini Me: caffè e bibite da leccarsi i baffi (-42%)

Una macchinetta da mettere in cucina per replicare alla perfezione l’esperienza del bar e godere non solo di un caffè ottimo ma anche di bibite calde e fredde con cui leccarsi i baffi. L’eccellente Nescafé Dolce Gusto Mini Me è un prodotto a cui non dire di no e con il suo potenziale soddisfa chiunque in famiglia. La acquisti a soli 58€ su Amazon grazie allo sconto del 42% e pensa che ricevi anche 30€ in regalo per l’acquisto di prodotto del medesimo marchio.

Nescafé Dolce Gusto Mini Me, la macchinetta del caffè con un tocco in più

Ha dimensioni compatte rispetto alla sorella più grande, il che rende la Nescafé Dolce Gusto Mini Me ancora più ideale da mettere in cucina. Un tocco di design e delle forme che rimangono iconiche e belle da vedersi anche se sul bancone tutto il giorno. Insomma, con questo prodotto porti a casa un elettrodomestico di cui non fare a meno.

Automatica e con un sistema che funziona a capsule. Al suo interno inserisci quelle che più ami e dai vita a diverse erogazioni non solo in termini di gusto ma anche di lunghezza. Difatti, selezionando il tipo di tazza puoi regolare anche la quantità di liquido per avere da ristretti a veri e propri bicchieroni.

Esistono migliaia di varietà sia originali che compatibili per avere caffè, cioccolate calde, bibite iconiche e così via. Hai a disposizione un contenitore da 0,8 litri e un sistema Thermoblock che assicura sempre la giusta temperatura di erogazione.

Anche in piena estate la sfrutti con la funzione Cold che dà vita a bibite fresche e sempre saporite da sorseggiare.

A soli 58€ su Amazon, la Nescafé Dolce Gusto Mini Me è da acquistare al volo. Comprala oggi e ricevi un buono sconto dal valore di 30€ per l’acquisto di prodotti Nescafé. Lo sconto del 42% è da prendere al volo.

