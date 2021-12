Nel 2022 le auto voleranno? No, ma i televisori si leccheranno

Televisori che possono essere leccati? Signori, questo è il futuro (e soprattutto, non è uno scherzo)! La folle idea giunge direttamente dal Giappone: il dispositivo, in grado di riprodurre il gusto di specifici alimenti, prende il nome di Taste the TV.

Taste the TV: televisori da “assaporare”

Un professore giapponese ha sviluppato il prototipo di uno schermo TV “leccabile”, in grado di imitare i sapori del cibo: un altro passo in avanti (?) verso la creazione di un'esperienza visiva multisensoriale.

Il dispositivo, chiamato Taste the TV (TTTV), utilizza un totale di 10 bombolette spray che, in base alla loro combinazione, ricreano il gusto di particolari alimenti: il “campione di sapore” viene quindi distribuito su una pellicola igienica che ricopre lo schermo piatto, in modo che lo spettatore possa apprezzarlo.

Homei Miyashita, docente della Meiji University e ideatore del rivoluzionario televisore, ha affermato:

“Nell'era del COVID-19, questo tipo di tecnologia può migliorare il modo in cui le persone si connettono e interagiscono con il mondo esterno. L'obiettivo è consentire alla gente di vivere alcune esperienze, come mangiare in un ristorante dall'altra parte del mondo, anche stando a casa.”

La studentessa Meiji Yuki Hou, 22 anni, si è prestata per una dimostrazione di TTTV al cospetto dei giornalisti, proponendo di “assaggiare” il cioccolato dolce. Dopo alcuni tentativi, una voce automatica ha ripetuto l'ordine predisponendo il campione aromatico su un foglio di plastica:

“È un po' come il cioccolato al latte. È dolce come una salsa al cioccolato.”

Tra le potenziali utilità di questi singolari televisori figurano, ad esempio, l'apprendimento a distanza per sommelier e cuochi: senz'altro, una forma originale di smart working. Per dovere di cronaca, Taste the TV potrebbe esordire sul mercato ad un prezzo di 100.000 yen (circa 770 euro): vale la pena provare, ma “non prendeteci troppo gusto”.