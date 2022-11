Neato D800: il miglior robot aspirapolvere al MINIMO STORICO (-150€)

Dì basta a ore interminabili di pulizia a fondo in ogni stanza. Con quest’offerta di Amazon puoi fare un vero colpaccio e risparmiare soldi e tempo. Metti subito nel tuo carrello il robot aspirapolvere Neato D800 a soli 249 euro, anziché 399,99 euro.

Con questo sconto del 38% avrai un risparmio di quasi 151 euro. Non dovrai più spazzare o aspirare capelli o peli di animali. Mentre tu ti rilassi il tuo robot aspirapolvere raggiunge ogni angolo di casa tua passando per ogni stanza e pulendo in modo veloce e perfetto. Ogni giorno una pulizia completa impedendo anche agli allergeni di propagarsi nelle stanze. Un’offerta da non farsi scappare, tra l’altro se vuoi potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Neato D800: il super robot dalla forma geniale

La maggior parte dei robot aspirapolvere sono rotondi e questo gli impedisce d arrivare in alcuni punti delle stanze. Mentre Neato D800 ha una forma a D, e questo gli permette di raggiungere lo sporco anche negli angoli e lungo le pareti. Inoltre la spazzola a spirale riesce a catturare polvere e quant’altro su qualsiasi superficie.

Tramite l’app MyNeato potrai controllare il robot, programmare una routine per pulire ogni giorno come vuoi tu e creare zone in cui è vietato l’accesso. È dotato di tecnologia intelligente con navigazione e mappatura laser così da arrivare in ogni stanza superando gli ostacoli. Autonomia di 90 minuti e ritorna alla base di ricarica in automatico quando sta per esaurirsi.

Approfitta anche tu di quest’offerta ma fai presto perché le unità disponibili sono poche. Vai subito su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Neato D800 a soli 249 euro, anziché 399,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.