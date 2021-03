Neato D8, il nuovo modello di robot aspirapolvere top di gamma, sbarca oggi in vendita in Italia ed è disponibile in preordine anche su Amazon.

Neato D8: disponibile ufficialmente in Italia

Neato D8 non è un robot aspirapolvere qualsiasi, ma un vero e proprio alleato per le pulizie domestiche, super smart. Un prodotto premium, con un’autonomia energetica che arriva a 100 minuti e un filtro che è in grado di catturare fino al 99% di allergeni e particelle di polvere.

Il robot mantiene il design che ha reso celebri questi dispositivi: con i suoi angoli è possibile raggiungere punti del pavimento da pulire che sono inarrivabili per i robot rotondi. I risultati ti sorprenderanno grazie a una spazzola e un contenitore decisamente ampi, ma non solo: la navigazione e la mappatura della casa fanno affidamento sulla tecnologia LaserSmart (basata su scanner LiDAR). Infine, non manca un sensore anticaduta, perfetto per evitare rotture accidentali dovute alla presenza di scale.

Come anticipato, questo Neato D8 ha ovviamente anche un cuore super smart, che ti permetterà di gestire ogni aspetto del dispositivo direttamente attraverso l’applicazione MyNeato.

A partire da oggi, puoi preordinare il tuo nuovo robot aspirapolvere top di gamma al prezzo di 799€, direttamente su Amazon.

Se preferisci, è disponibile in vendita anche attraverso altri canali online (Mediaworld.it, Unieuro.it, Monclick.it, Indors.it o su NeatoRobotics.com) e offline (MediaWorld, Unieuro, Comet, Eurocom).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home