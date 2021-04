Hai sempre desiderato giocare a basket? NBA 2k21 è in offerta nella sua versione per PlayStation 5 su Amazon a soli 36,00€. Il ribasso del 53% produce uno sconto effettivo di 39,99€ che rende l’acquisto un affare.

NBA 2k21: le caratteristiche di questo gioco

Appartenente alla categoria dei giochi sportivi, NBA 2k21 è il nuovo capitolo della serie che non richiede molte presentazioni. Oggi in offerta nella sua versione fisica, il titolo è perfetto per chi possiede la Standard Edition di PlayStation 5.

Com’è ovvio che sia, acquistando questo gioco sarà possibile dare il via alla propria carriera da basket: creando il proprio personaggio si potrà giocare sia in single player che in modalità multiplayer online.

Questa edizioni creata per le console next generation beneficia di una grafica eccezionale e di una velocità di caricamento stellare. Le varie modifiche apportate rendono il gioco più fluido e dinamico.

Le modalità di gioco, nello specifico, sono:

La mia NBA ossia la ex modalità franchigia rivisitata e personalizzabile;

ossia la ex modalità franchigia rivisitata e personalizzabile; La mia Squadra in cui è possibile creare una squadra da cinque e partecipare ad eventi e competizioni;

in cui è possibile creare una squadra da cinque e partecipare ad eventi e competizioni; La mia Carriera in cui si vestono i panni di Junior e la sua crescita all’interno del mondo del basket.

La versione destinata a PlayStation5, infine, include al suo interno anche contenuti esclusivi come attività sfida per la squadra e tre pacchetti aggiuntivi da ottenere se si è clienti PlayStation Plus.

