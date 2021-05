Non c'è molto da dire se non andate e scaricatene tutti: il gioco gratis della settimana su Epic Store è NBA 2K21, il miglior titolo dedicato agli appassionati di pallacanestro tra quelli in circolazione.

NBA 2K21 da oggi è gratis su Epic Store

La simulazione di 2K non lascia nulla al caso nemmeno in termini di comparto grafico, con la riproduzione degli atleti sullo schermo che avviene con una cura quasi maniacale ai dettagli: è sufficiente dare uno sguardo al Micheal Jordan tornato per l'occasione sul parquet, nell'immagine di apertura, per rendersene conto. A prezzo pieno costa 59,99 euro, ma per i prossimi giorni la si può aggiungere alla propria libreria a costo zero.

Tra le modalità proposte La mia Carriera, La Mia Squadra, Quartiere e molte altre. Chi ama il campionato di basket più spettacolare al mondo non può rinunciare all'occasione: il click su Epic Store oggi è d'obbligo.

Videogames