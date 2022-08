Navighi senza antivirus? Prova questo e scopri i virus che hai collezionato

Un antico detto recita che “la matematica non è un’opinione”. Non è solo vero in ambito aritmetico, ma anche informatico. La sicurezza oggi è indispensabile e se è chiaro che 2 più 2 fa 4, è altrettanto chiaro che navigare online senza un antivirus attivo porta a essere colpiti da virus.

Se è il tuo caso puoi verificarlo tu stesso con uno dei più potenti sistemi di sicurezza realizzato in Finlandia. Acquista F-Secure Total e prova tu stesso quanto può essere pericoloso non avere alle spalle un sistema di cybersecurity attivo sui propri dispositivi.

Analizzandoli scoprirai se sono stati colpiti da virus e attivando questa protezione vedrai quante minacce verranno bloccate e quindi quante, in precedenza, hanno quasi sicuramente registrato i tuoi dati sensibili per profilarti o per rubarti dettagli bancari e identità digitale.

Scegli il miglior antivirus e proteggi privacy e identità digitale

Perché F-Secure Total è diverso da tutti gli altri antivirus? Fondamentalmente perché è unico. Ideato, creato e realizzato in Finlandia, per primo rispetta le normative riguardo la privacy secondo la giurisdizione UE e GDPR.

Quindi, puoi stare tranquillo che i tuoi dati personali sono al sicuro, anche dal tuo stesso antivirus. Inoltre, offre una protezione di altissimo livello contro malware, tracker, trojan, ransomware e spyware. E tra l’altro, la sua sede è al di fuori di Russia, Cina, Stati Uniti e altri Paesi di sorveglianza di 14 Eyes.

Tutti questi particolari non sono scontati e vanno presi in considerazione quando si sceglie l’antivirus giusto. Non sia mai che per proteggerci forniamo dati a una società che li utilizza a nostra insaputa per i suoi scopi personali e commerciali. F-Secure Total, da questo punto di vista, è più che sicuro, sfiora la perfezione.

Infine, questa soluzione garantisce un ottimo risparmio perché integra anche Freedome VPN. Potente ed efficace, mantiene la tua navigazione privata mettendoti al sicuro da hacker, tracker e aziende invadenti.

In più avrai anche a disposizione un pratico Password Manager che gestisce le tue credenziali proteggendo l’identità online dei tuoi accessi con avvisi di violazione dati in tempo reale. Utile se hai poca memoria e per mettere in cassaforte tutte le tue password.

