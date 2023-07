Navigazione sicura: bastano meno di 3 euro al mese per una connessione protetta

Scendere a compromessi sulla sicurezza non è mai una buona idea: per una navigazione sicura dai propri dispositivi, quindi, è necessario puntare su una suite di sicurezza in grado di garantire tutti gli strumenti utili per poter realizzare una connessione protetta, sotto tutti i punti di vista.

A soddisfare questa necessità, sempre più importante per moltissimi utenti, è Kaspersky che mette a disposizione diversi piani in abbonamento per garantire una navigazione sicura. Le soluzioni consigliate in questo momento sono Kaspersky Plus al costo di 25,99 euro per un anno e Kaspersky Premium che costa 31,99 euro al mese per un anno.

Con le proposte di Kaspersky è possibile accedere alla protezione antivirus, antimalware e anti-ransomware oltre ad una VPN illimitata, un firewall e diverse altre funzionalità pensate per garantire una connessione davvero protetta. Per attivare la suite di sicurezza è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Kaspersky.

Navigazione sicura con Kaspersky: bastano meno di 3 euro al mese

La protezione garantita da Kaspersky è davvero a 360 gradi. Le suite di sicurezza proposte, infatti, includono una protezione antivirus, antimalware e anti-ransomware in tempo reale, con un firewall bidirezionale e una serie di tool per ottimizzare le prestazioni e gestire le app installate sui propri dispositivi.

Ci sono anche varie funzionalità aggiuntive molto importanti come il rilevamento di stalkerware, la protezione dai pagamenti e la possibilità di sfruttare una VPN illimitata, sempre più importante per una navigazione sicura e privata. Da segnalare anche l’accesso ad un password manager.

Con Kaspersky bastano meno di 3 euro al mese per una navigazione sicura: sia Kaspersky Premium che Kaspersky Plus sono, infatti, ottime suite per proteggere il proprio dispositivo. Con condizioni ugualmente vantaggiose è possibile estendere la protezione su tutti i propri dispositivi (fino a 5 dispositivi tra Android, iOS, Windows e macOS). Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.