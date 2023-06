Navigare online in sicurezza? Ecco la soluzione ideale per te

Navigare online in sicurezza è diventata una priorità, non è più un lusso. Infatti, se è vero che oggigiorno le minacce del web si sono intensificate, diventando pericolosissime, è altrettanto vero che una soluzione in grado di proteggere da questi attacchi ormai ha dei prezzi molto economici. Scegli NordVPN, oggi a un prezzo speciale.

Oltre a essere un’ottima VPN in gradi di proteggere la tua privacy, questo sistema di difesa è in grado di metterti al sicuro in modo completo ed efficace. Perché spendere una fortuna per un comunissimo antivirus quando oggi hai la nuova tecnologia a portata di mano? Installa subito la sua app multidispositivo, compatibile con tutti i sistemi operativi.

Attiva NordVPN con un semplice gesto e scopri tutte le sue funzionalità, tra cui Threat Protection. Un anti-malware bloccherà qualsiasi attacco hacker analizzando ogni file per scoprire se infetto. Un anti-tracker fermerà qualsiasi attività di monitoraggio nei tuoi confronti per navigare online in totale sicurezza. Un ad-blocker nasconderà annunci pubblicitari, banner e pop up su siti internet e app per un’esperienza utente pulita e veloce.

NordVPN: navigare online in sicurezza non è mai stato così facile

Con NordVPN navigare online in sicurezza è facile, immediato e veloce. Non importa dove ti trovi, i suoi server forniscono un tunnel crittografato per una connessione dati anonima al 100% e un nuovo Indirizzo IP. Puoi cambiare anche la tua posizione virtuale scegliendo tra 61 Paesi disponibili. Questo apre il tuo “internet” a ulteriori vantaggi spettacolari:

privacy assicurata;

assicurata; risparmio contro il Price Steering ;

; accesso streaming a piattaforme non disponibile nel tuo Paese;

a piattaforme non disponibile nel tuo Paese; accesso streaming ai tuoi abbonamenti italiani dall’estero.

Infine, NordVPN è in grado di ottimizzare la qualità della tua connessione dati. Infatti, i suoi 5700 server sono stati tutti studiati per offrirti una larghezza di banda illimitata. In pratica ciò vuol dire che avrai velocità, stabilità e flusso dati sempre di alto livello. Così potrai goderti uno streaming senza buffering e un gaming senza interruzioni. Navigare online in sicurezza e senza rallentamenti oggi è possibile!

