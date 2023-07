Waze è un’applicazione di navigazione per smartphone e tablet che si basa sulla collaborazione degli utenti per fornire informazioni in tempo reale sul traffico, le condizioni stradali, le segnalazioni e i percorsi migliori.

In viaggio e in città Waze è l’app ideale per trovare il percorso migliore e tutte le relative informazioni del tragitto. Ma come fare se non si è connessi a Internet? Con Waze è possibilità utilizzare l’applicazione anche offline. Anche se di base Waze è un’app che richiede una connessione a internet per funzionare al meglio, sono presenti alcune funzioni che consentono di utilizzare il navigatore anche senza connessione dati, seppur con alcune limitazioni.

Come usare Waze offline

Per utilizzare Waze offline smartphone o un tablet innanzitutto è necessario scaricare l’applicazione dallo store di riferimento, per poi aprire l’app e creare o accedere al proprio account. Il tutto è necessario per utilizzare l’applicazione e iniziare a viaggiare, per salvare e scaricare tutte le informazioni dei percorsi preferiti.

Su Waze non è presente una vera e propria funzione offline, infatti è necessario aver caricato il percorso precedentemente, per poi procedere con la navigazione offline. Per farlo è necessario caricare l’itinerario interessato quando il telefono è connesso a una linea internet. Nello specifico si può procedere in questo modo:

Attivare la connessione a internet;

Accendere il GPS;

Aprire Waze;

Selezionare “Dove andiamo”;

Scrivere il luogo da raggiungere;

Scegliere l’itinerario, in “Mostra itinerario”;

Premere “Partenza”.

Il percorso viene salvato nella cache dell’app e quindi disponibile offline. L’itinerario si salva automaticamente nella lista, percorsi recenti, ed è quindi possibile recuperarlo quando si è offline. Per farlo è necessario procedere selezionando un percorso salvato e seguendo le relative indicazioni.

Non è possibile fare nuove ricerche o ricevere informazioni, nello specifico saranno visibile le indicazioni stradali, la distanza, ma non le informazioni in tempo reale sul traffico, le segnalazioni degli utenti o i percorsi alternativi. Questo significa che si possono avere le indicazioni stradali di base, ma non tutte le funzioni avanzate di Waze. Nello specifico ecco in che modo selezionare l’itinerario offline:

Avviare Waze;

Selezionare Dove andiamo;

Scegliere una destinazione nel menu “Recenti”;

Selezionare l’itinerario, precedentemente caricato;

Scegliere “Partenza”

Selezionare “OK” nell’avviso “Nessuna connessione”, se presente;

Seguire le indicazioni dell’itinerario.

Ricordando che utilizzando Waze senza connessione internet, non è possibile modificare la destinazione, cercare nuovi luoghi, ricevere avvisi sulle condizioni della strada o sui pericoli, o usufruire delle altre funzioni social di Waze.

Navigare con Waze offline i limiti

Per poter usufruire di tutte le funzioni, è necessario avere una connessione a internet attiva e il GPS acceso. Inoltre, è bene ricordare che i percorsi salvati nella cache possono scadere dopo un certo periodo di tempo o se si chiude l’app.

Quindi, se si vuole usare Waze offline, è consigliabile impostare la destinazione poco prima di partire e lasciare l’app aperta in background. In particolare, quando si usa Waze offline non si possono avere:

Informazioni in tempo reale sul traffico, gli incidenti, i lavori in corso, le chiusure stradali, le telecamere, i tutor e le altre segnalazioni degli utenti.

Percorsi alternativi in base alle condizioni del traffico e alle preferenze personali;

Creare o unirsi a gruppi di viaggio per condividere la posizione e il tempo di arrivo con altri utenti;

Ascoltare musica e podcast integrati con Spotify, YouTube Music, Deezer, TuneIn e altre app;

Personalizzare la voce del navigatore con le voci di celebrità o con la propria voce;

Cercare nuove destinazioni o modificare il percorso in corso.

Le funzioni complete di Waze online

Waze è completamente gratuito e non prevede acquisti o pagamenti in-app, è un software di navigazione satellitare che fornisce una panoramica sul traffico in tempo reale. La particolarità di waze è la community, infatti, ogni utente può condividere delle segnalazioni.

Una funzione molto utile per conoscere eventuali incidenti, autovelox o altri problemi presenti lungo il tragitto. Così d’avere nell’applicazione tutte le informazioni sulle condizioni del traffico, sul prezzo della benzina o sulla presenza di autovelox.

Infatti, Waze analizza il percorso e propone quello più ottimale per arrivare a destinazione, tenendo conto anche di queste informazioni, in particolar modo del traffico, dei limiti, degli incidenti e altro. Come abbiamo analizzato precedentemente però, quando l’applicazione è offline, le funzioni sono ridotte e limitate. Al contrario, sull’applicazione di Waze online, è presente una lista di funzioni molto utili per quando si viaggia.

Nel dettaglio si parla di un’interfaccia comoda e intuitiva, e per alcune funzioni anche divertenti, in quanto è possibile personalizzare il proprio profilo, la voce e altre impostazioni. Ma quali sono queste funzioni? Ecco la lista delle funzioni di Waze in modalità online: