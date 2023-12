Natalissimi Unieuro: Roomba i7 a soli 359€ (anche in 3 rate)

Il robot aspirapolvere Roomba i7 è tra le offerte più interessanti della nuova promozione Natalissimi Unieuro. Ora, infatti, è in vendita a 359,00€ invece di 699,90€, per uno sconto che sfiora il 50%. Ecco il link all’offerta.

Roomba i7 è uno dei migliori robot aspirapolvere di nuova generazione a questa fascia di prezzo. I suoi fiori all’occhiello sono la potenza di aspirazione, la pulizia mirata grazie all’integrazione di un’apposita tecnologia e il collegamento con assistente vocale.

Roomba i7 in sconto di quasi il 50% sul sito Unieuro

Con iRobot Roomba i7 ci si assicura un innovativo robot aspirapolvere Wi-Fi che integra un sistema di pulizia a 3 stadi AeroForce. Il livello di potenza e precisione è tale da renderlo il dispositivo ideale per le famiglie che vivono con animali domestici, indipendentemente dal tipo di superficie presente in casa.

Tra le caratteristiche chiave si annovera la tecnologia Imprint Smart Mapping, grazie alla quale il robot è in grado di mappare e pulire ogni stanza. In abbinamento c’è anche l’app iRobot HOME, che permette di controllare l’efficienza del dispositivo direttamente dal proprio smartphone.

All’interno della confezione, oltre il robot, ci sono 1 stazione di ricarica Home Base, 1 cavo di alimentazione, 1 filtro aggiuntivo e 1 spazzola laterale aggiuntiva.

Il robot aspirapolvere Roomba i7 è in offerta a soli 359,00€ sul sito unieuro.it. Oltre a beneficiare delle spese di spedizione gratuite, puoi anche scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero con Klarna e PayPal da 119,66€ al mese. Inoltre, hai la facoltà di decidere se ritirare gratuitamente il prodotto nel punto vendita Unieuro più vicino a casa tua.

