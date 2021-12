Natale su Amazon: regali a meno di 20€ (arrivano in tempo)

Su Amazon c’è ancora la possibilità di comprare alcuni regali di Natale con consegne garantite in tempo per metterli sotto l’albero. Ecco 5 idee a meno di 20€, perfette da mettere sotto l’albero. Si tratta di buona tecnologia a prezzo più che accessibile. Dai un’occhiata, ma ricorda: per riceverli in tempo, devi essere rapido a completare l’ordine. Le spedizioni sono tutte veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Natale su Amazon: regali dell’ultimo minuto a meno di 20€

Una carrellata breve, 5 idee in tutto perché possa essere facilitato nella scelta. Per questa rubrica, ho deciso di non mostrarti troppe occasioni, la confusione è l’ultima cosa che ti serve: è già molto tardi per i regali e il mio compito è quello di agevolarti. Pronto? Eccole tutte!

Borraccia smart da mezzo litro a 17,80€. Un gioiellino, con un tappo tutto particolare. Si tratta di un termos in grado di tenere i tuoi liquidi caldi oppure freddi per ore. Il bello è che basta sfiorare il tappo per leggere la temperatura precisa all’interno del recipiente.

Speaker audio Bluetooth di SBS a 14,90€. Bellissimo, ricco di funzioni e con un’ottima qualità audio. Con prodotto come questo, il successo è assicurato.

Sveglia smart parte dell’ecosistema Xiaomi a 19,90€. Un vero e proprio spettacolo. Un prodotto di design, che è un piccolo concentrato di tecnologia. Sull’ampio display (che puoi anche illuminare all’occorrenza) leggi orario e sveglia, ma non solo: c’è anche mostrata la temperatura e l’umidità della stanza. Le rilevazioni avvengono tramite sensori ad alta precisione. Attraverso il Bluetooth, colleghi il dispositivo allo smartphone e ne gestisci ogni aspetto.

Fire TV Stick Lite a 18,99€. Un vero e proprio sistema per rendere subito smart la televisione, è incredibile che possa costare così poco. A bordo c’è una ottima personalizzazione di Android: film, serie TV, musica e non solo, direttamente dalle tue piattaforme preferite. Puoi anche scaricare app, giochi e navigare su Internet. Tramite il telecomando in dotazione, gestisci tutti e interagisci con Alexa.

Webcam con supporto e microfono integrato a 18€ circa (spunta il coupon in pagina). Un bellissimo e utile prodotto, con sensore HD e super comodo da installare, grazie al supporto autonomo. Perfetto per videochiamate, riunioni di lavoro e non solo. In offerta lancio, lo prendi a un’ottima cifra.

Solo 5 idee, tutti regali che prendi su Amazon e arrivano prima di Natale. Non attendere oltre e completa gli ordini, il tempo è quasi scaduto!