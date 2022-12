Natale economico: 5 regali tech UTILISSIMI a meno di 10€ su Amazon

Il momento è perfetto. C’è poco tempo, ma su Amazon hai ancora la possibilità di scegliere ottimi regali di Natale economici. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti tech, che adesso ti accaparri a meno di 10€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un hub USB, ma non uno qualsiasi! Si tratta di un dispositivo che ti permette, da una sola porta, di poterne ottenere ben 7 alle quali collegare tutte le tue periferiche. La cosa interessante è che, grazie alla presenza di interruttori indipendenti, puoi decidere quali alimentare e quali no. Comodissimo, ad esempio, per l’utilizzo di lampade, ventole e non solo. Prendilo adesso a 9,59€ appena.

Il secondo gadget è spettacolare ed è perfetto per l’inverno. Lo scaldatazza USB ti permette di mantenere calde le tue bevande per un sacco di ore. Finalmente, potrai gustar il tuo caffè o il tuo tè senza l’ansia di consumarlo prima che si freddi. Unico nel design, e super utile, questo bellissimo gadget di Legami lo porti a casa a 9,95€.

Il terzo utilissimo regalo è questa chiavetta USB da ben 128GB con un sacco di spazio a disposizione e clip per poterla utilizzare anche come portachiavi. Super robusta, adesso puoi prenderla a 7,99€ appena.

Il quarto prodotto è questo spettacolare mouse di HP. Totalmente wireless, bellissimo nel design e super ergonomico, è perfetto da abbinare a PC portatili o postazioni desktop. Ottima qualità e prezzo piccolissimo: accaparratelo a 8,42€ (sconto del 62%).

Per finire, un dispositivo che torna utile in inverno, ma anche in estate. Questo termometro igrometro di precisione, super compatto, ti permette di leggere in modo super preciso e puntuale il livello di temperatura e umidità ambientale. Addirittura, c’è una piccola faccina che, in base alla sua espressione, ti permette di intuire il livello di comfort ambientale. Accaparratelo adesso a 7,99€ appena.

Hai visto che regali di Natale tech utili e interessanti puoi prendere a meno di 10€ da Amazon? Grazie alle spedizioni Prime, li ricevi in modo rapido e gratuito, in tempo per metterli sotto l’albero. Dovrai essere super veloce però perché c’è ancora pochissimo tempo per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.