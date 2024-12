Natale con Italo: fino al 30% di sconto per viaggiare sui treni alta velocità

Anche se vicini al Natale, non mancano le promozioni Italo per chi ha in programma di viaggiare in treno tra gennaio e aprile. Acquistando un biglietto entro le 19 di lunedì 23 dicembre, potrai ottenere uno sconto fino al 30% sul tuo biglietto del treno: ecco come partecipare e qual è il codice promo da inserire al momento dell’acquisto.

Sconti dal 20% al 30% sui biglietti Italo

La promozione Italo è valida per i biglietti acquistati in tariffa Low Cost, in ambiente Smart e Prima Business che, ricordiamo, sono sempre soggetti a disponibilità di posti. Acquistando con un certo anticipo, tuttavia, dovresti essere in grado di trovare senza difficoltà i biglietti scontati.

Per partecipare all’iniziativa della compagnia ferroviaria, basta acquistare un biglietto entro le 19 di lunedì 23 dicembre, per viaggiare dal 1° gennaio al 15 aprile 2025. Inserendo in fase di prenotazione il codice promo MAGIA, visualizzerai i prezzi scontati dal 20% al 30%.

L’offerta Italo si applica soltanto per l’acquisto di un viaggio a bordo dei treni Italo Alta Velocità e per la soluzione integrata che include una tratta in treno e una con la compagnia di bus Itabus.

Approfitta della promozione prenotando via app mobile o tramite il sito web Italo: hai tempo fino alle 19 del 23 dicembre per ottenere fino al 30% di sconto per viaggiare tra gennaio e aprile 2025, inserendo il codice promo MAGIA.