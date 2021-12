Natale Amazon ULTIMO MINUTO: 10 regali a meno di 20€

Il tempo è quasi scaduto: è l'ultima chiamata utile per fare i regali di Natale affidandosi ad Amazon. Dai un'occhiata a questa selezione di 10 occasioni ottime a meno di 20€: sii veloce a completare l'ordine di quello che ti interessa però.

Natale su Amazon: 10 regali super a meno di 20€

Una rapida carrellata di prodotti di vario genere, non solo tecnologia. Ce n'è per tutti i gusti: scegli quello che ti interessa, ma ricorda di completare rapidamente gli ordini per ottenere il prodotto in tempo.

Kit King C di Gillette a 16,99€: un manico di rasoio e 15 limette da barca, tutto in acciaio inossidabile. Si tratta di uno dei prodotti più richiesti del momento.

Trevi sicuro 10 a 18,60€: un ottimo telefono cellulare per anziani con tasti grandi, pulsante SOS e base di ricarica.

Speaker audio Bluetooth di SBS a 14,90€: bello e utile, è uno sfizio che costa pochissimo e rende tantissimo.

Auricolari TWS Bluetooth 5.1 a 19,99€: un modello estremamente particolare, dotato di torcia a doppio LED e con un case di ricarica talmente ampio da poter essere usato come powerbank.

Scaldatazza USB di Legami a 9,99€: lo colleghi al PC o alla presa e appoggi la tua tazza di tè o caffè, che rimane super calda.

Powerbank da 10400 mAh a 19,99€: un classico, un prodotto la cui utilità è quasi scontata. Questo modello è dotato di due ingressi USB e pratico display per leggere le informazioni necessarie.

Tracolla con possibilità di inserire cavo di ricarica a 17,99€: una capienza spettacolare e un sacco di scompartimenti, molti dei quali con cerniera. Realizzato in tessuto idrorepellente, arriva con cavo a cui attaccare un powerbank per ricaricare i tuoi device.

Borraccia smart a 17,80€: un prodotto utilissimo, con funzionalità di termos (quindi tiene i liquidi caldi o freddi) e un tocco smart. Basta sfiorare la parte alta del tappo per far accendere il display e leggere la temperatura all'interno del contenitore, misurata in tempo reale.

Fire TV Stick Lite a 18,99€: un sistema che ti permette di ottenere subito la smart TV che desideravi, grazie a una efficace personalizzazione di Android. Super semplice da usare e configurare, è decisamente la mia proposta di Natale su Amazon preferita: figurone assicurato.

Luce da camera con clip a 13,99€: bella, pratica, orientabile e dotata di batteria integrata ricaricabile. Puoi scegliere fra 3 livelli di intensità della luce. Il classico prodotto mai più senza.

Come vedi, di ottime idee per i regali di Natale, anche economici, ne è pieno Amazon. Scegli quello che preferisci, ma ricorda di completare velocemente gli ordini perché il tempo è quasi scaduto.