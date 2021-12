Natale 2021: prodotti tecnologici come prima scelta degli italiani

Samsung Electronics Italia ha analizzato comportamenti, desideri ed intenzioni d'acquisto dei consumatori italiani in prossimità del Natale, indagine svolta in stretta collaborazione con GWI (Istituto di ricerche di mercato specializzato in “digital consumer behaviour”) su un campione di 570 utenti attivi sul web, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, attraverso questionari online.

Cosa desiderano gli italiani in vista del Natale?

Innanzitutto è curioso analizzare come, da parte di moltissimi utenti, venga rimarcato un po' di sano egoismo puntando ad un meritato “autoregalo” di Natale. Tra le alternative di scelta più quotate emergono gli articoli tecnologici, con oltre il 71% delle preferenze, specie in relazione alle fasce di età più giovani (Gen Z per oltre l’82%, soprattutto di sesso maschile).

Pensando ad un regalo per il partner, un importante 34% dei consumatori sceglie di rivolgere i propri acquisti verso gioielli o articoli di profumeria. Si tratta di un'opzione che convince in particolar modo i giovani Millennial con una percentuale del 46%.

Enorme successo anche per i regali di Natale che prevedono eventi, degustazioni enogastronomiche o corsi ricreativi, con una preferenza che coinvolge il 46,9% del campione intervistato, di cui il 63,4% orienta la propria scelta verso i classici cesti natalizi.