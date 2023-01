Napoli-Juventus in streaming: ecco le migliori soluzioni

Napoli-Juventus è la prossima partita in programma per la Serie A TIM 2022/23. Si tratta di due squadre molto amate, i cui tifosi non vedono l’ora di poter festeggiare la vittoria. Secondo i pronostici il Napoli dovrebbe vincere per un 49%.

Chissà come andrà realmente. Per scoprirlo dobbiamo solo metterci comodi e guardare la partita che verrà trasmessa venerdì 13 gennaio 2023 alle ore 20:45. Quali sono le migliori soluzioni per vederla in streaming senza problemi e magari anche dall’estero?

Come molti sanno, la Serie A TIM anche quest’anno è un’esclusiva DAZN. Perciò devi avere attivo un abbonamento con questa piattaforma. Sono tre i piani disponibili: STAR, il più economico, STANDARD, l’intermedio, e PLUS, il più completo.

Napoli-Juventus: ecco la soluzione streaming se ti trovi all’estero

Se ti trovi all’estero è necessario affidarsi a una buona VPN per poter vedere Napoli-Juventus accedendo a DAZN. La migliore è NordVPN che offre server sempre aggiornati per aggirare le restrizioni geografiche imposte dalle piattaforme di streaming.

Nonostante DAZN offra la portabilità transfrontaliera, che vedremo più avanti, ti consigliamo NordVPN per due motivi. Il primo, perché questa VPN migliora notevolmente la tua connessione garantendoti uno streaming senza buffering né rallentamenti.

Il secondo, perché offre il giusto livello di protezione quando sei in viaggio. Infatti, con NordVPN attiva puoi tranquillamente collegarti a qualsiasi rete WiFi, anche pubblica, senza il pericolo che hacker, malware o tracker attacchino la tua privacy o i tuoi dati personali.

Ovviamente, se ti trovi in un Paese dell’Unione Europea non avresti bisogno di una VPN, ma per la tua sicurezza te la consigliamo. Nondimeno, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.