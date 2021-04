Sei in cerca di un nuovo controller per la tua PlayStation 4? Nacon Revolution Pro è in offerta su Amazon a soli 82,99€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 27,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Nacon Revolution Pro: il controller da prestazioni professionali

Con un design semplice e che ricorda il Dual Shock di Sony, il controller firmato Nacon regala un’esperienza in game sensazionale. In questa sua versione color nero, acquista subito un aspetto più professionale.

Dotato di una marcia in più grazie al suo software originario, il controller Revolution Pro 3 può essere personalizzato per ottenere un’esperienza cucita sulle proprie esigenze. La mappatura di tutti i tasti, infatti, è totalmente configurabile. Da non sottovalutare anche la possibilità di gestire la sensibilità sia delle levette che dei grilletti.

In questa sua versione wired non risulta scomodo ma bensì ergonomicamente testato per adattarsi ai palmi delle mani e risultare confortevole anche a seguito di sessioni di gioco durature.

Pur essendo un prodotto creato appositamente per PlayStation 4, può essere utilizzato anche su altre piattaforme come su computer dove si adatta a ogni genere di gioco senza creare interferenze. La mappatura dei tasti è altresì disponibile su questa seconda piattaforma.

