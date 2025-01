Musica meravigliosa e chiamate top con le cuffie wireless Soundcore Q20i

Anche le cuffie wireless sono tra quei prodotti talmente tanto diffusi che in certi momenti non sai dove sbattere la testa. Qual è il modello migliore per le tue esigenze? Sicuramente oggi puoi fare un colpaccio. Se vai su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello le cuffie wireless Soundcore Q20i a soli 36,79 euro, invece che 49,999 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Come puoi vedere siamo di fronte a un doppio sconto, dell’8% sul prezzo di listino, più un 20% con il coupon, per un risparmio notevole. Così puoi ascoltare la tua musica in qualsiasi posto e potrai anche rispondere alle chiamate senza che niente e nessuno ti disturbi.

Soundcore Q20i costano pochissimo e offrono tanto

Il rapporto qualità prezzo delle mitiche Soundcore Q20i è indubbiamente ciò che le rende uno dei migliori acquisti di oggi. Hanno dei cuscinetti morbidi che garantiscono il massimo del comfort anche dopo tutta la giornata. Poggiano in modo delicato sulla testa e hanno un archetto che si regola come desideri.

Godono di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm per un sono potente e preciso, con bassi profondi e alti e medi cristallini. Con la cancellazione attiva del rumore e i 2 microfoni interni che captano solo la tua voce, le chiamate saranno perfette. Offrono anche una doppia connessione Bluetooth così che puoi passare da un dispositivo all’altro in un attimo, senza associarle e dissociarle tutte le volte. Infine, grazie a una straordinaria batteria, garantiscono fino a 40 ore di riproduzione con una sola ricarica.

Una vera potenza che oggi poi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non attendere oltre, vai subito su Amazon e acquista le tue Soundcore Q20i a soli 36,79 euro, invece che 49,999 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.