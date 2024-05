Musica in piscina, sotto la doccia o dove vuoi con l'altoparlante portatile JBL in SCONTO (-16%)

Offerta molto interessante su Amazon per l’acquisto di questo altoparlante bluetooth JBL Clip 5: impermeabile e resistente alla polvere, oggi puoi acquistarlo a soli 59 euro invece di 69,99, con spedizione Prime inclusa per assicurarti la consegna veloce e immediata.

JBL Clip 5: l’altoparlante bluetooth per ogni occasione

Adesso che ricominceranno le feste in spiaggia o in piscina, l’altoparlante bluetooth JBL Clip 5 può essere il tuo compagno perfetto. Prima di tutto ti assicuro un suono potente e bassi vibranti grazie alla tecnologia JBL Pro Sound nonostante le sue dimensioni compatte. Inoltre, con una sola ricarica, è in grado di garantirti fino a 12 ore di musica.

Il moschettone integrato lo rende poi estremamente versatile: puoi attaccarlo allo zaino, alla cintura o dove preferisci per far partire la tua musica. Grazie al suo grado di impermeabilità puoi usarlo infatti sotto la doccia, in piscina o ovunque ti trovi senza temere che si danneggi.

Un prodotto che puoi personalizzare come vuoi: immagina ad esempio di acquistarne due per creare un audio stereo oppure, se hai un diffusore compatibile, puoi collegarlo facilmente in modalità wireless per crearti un piccolo impianto improvvisato.

JBL Clip 5 è l’altoparlante bluetooth della tua estate e non solo: approfitta dello sconto Amazon e acquistalo a soli 59 euro invece di 69,99.