Musica a 360° con qualità SPAZIALE, come essere in festa: JBL Charge 5

Se stai cercando una cassa Bluetooth portatile e di grande qualità, non scegliere modelli diversi da quelli proposti da JBL. Praticamente i RE indiscussi della loro categoria, ti fanno avere a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno e non ti mettono paletti. Il Charge 5, ad esempio, è proprio da non sottovalutare.

Comodo da avere sempre dietro, grazie al ribasso del 35% oggi te lo porti a casa concludendo un affarino niente male. Collegati immediatamente su Amazon dove risparmi una settantina di euro e lo aggiungi al carrello per soli 129,00€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

JBL Charge 5: la cassa Bluetooth che fa tremare casa

Sì, è pur sempre un altoparlante Bluetooth ma vedi come lo senti nelle ossa quando pompa a tutto volume le tue canzoni preferite. Comodissimo da avere sempre dietro, questo gioiellino firmato JBL è proprio da non perdere.

Grazie alla sua resistenza ad acqua e polvere non te ne privi mai. Anzi, sentiti libero di portarlo ovunque questa estate per fare festa in ogni occasione disponibile. Dopotutto hai 20 ore di autonomia a disposizione con una sola ricarica.

Audio spaziale con una copertura a tuttotondo, comandi fisici per gestire con facilità la riproduzione e connessione sempre stabile. Fai partire la playlist e non ti fermare mai.

In confezione, naturalmente, trovi anche il cavo USB con cui ricaricarlo.

JBL Charge 5 è proprio una certezza: se stai cercando un altoparlante Bluetooth, questo è quello che devi far diventare tuo. Approfittane immediatamente e collegati su Amazon dove puoi acquistarlo a soli 129,00€ con il ribasso del 35% ora in corso.

