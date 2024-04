Multipresa WiFi per una CASA sempre più SMART, solo 19€ su Amazon

Vuoi rendere la tua casa sempre più intelligente senza spendere un’esagerazione? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa multipresa WiFi a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 7%, più un ulteriore sconto con il coupon, per un risparmio totale di ben 10 euro. Davvero niente male, soprattutto se consideri che con questa ciabatta smart renderai la tua casa intelligente in un attimo. Qualsiasi dispositivo ci collegherai diventerà subito smart.

Multipresa WiFi: un piccolo prezzo per una casa domotica

Sicuramente a una cifra del genere è l’offerta del giorno. Con questa multipresa WiFi, ogni dispositivo che sarà collegato, lo potrai controllare con il tuo smartphone anche mentre sei lontano da casa. Puoi controllare i consumi, impostare un timer di accensione spegnimento e tanto altro. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

È dotata di ben 3 prese che ti permettono quindi di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente e renderli tutti intelligenti. Ha un design compatto e leggero, nonché diverse protezioni che la rendono estremamente sicura. Un’altra cosa da considerare è la semplicità di configurazione. Dovrai solo scaricare l’app dedicata e seguire i pochi passaggi che ti verranno indicati.

Davvero un colpaccio e per non perderlo dovrai fare in fretta. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista la tua multipresa WiFi a soli 19,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.