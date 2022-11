Multipresa SUPER, nel minimo spazio 5 entrate e CHE PREZZO

Una multipresa che fa paura, piccola quanto funzionale nel minimo dello spazio ti offre quello di cui hai bisogno. Niente più dispositivi sparsi per casa, ora colleghi quello di cui hai bisogno in un unico spazio e senza limitazioni.

Con l’offerta in corso non te la puoi perdere, collegati ora su Amazon e acquistala prima che sia troppo tardi. Conta che te la porti a casa con soli 14,99€.

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multipresa piccola quanto ottima: 5 entrate da utilizzare come vuoi

Con 5 entrate a tua disposizione non hai problemi. Infatti questa multipresa evita di seminare disordine grazie all’assenza di fili e le sue dimensioni limitate. Conta che hai a disposizione:

1 presa polivalente ;

; 2 prese bivalenti ;

; 2 entrate USB da utilizzare come desideri.

In questo modo puoi caricare i tuoi dispositivi tech senza ricorrere all’alimentatore e sfruttare le altre entrate per elettrodomestici o prodotti vari. Dopotutto ti serve solo avere due cavi a disposizione per poter ripristinare la batteria di smartphone, tablet, smartwatch, wearable e così via.

Non ti preoccupare perché ha un sistema integrato di sicurezza che evita surriscaldamenti e cortocircuiti per non andare incontro a problematiche varie. In più è così piccola che la puoi mettere dove vuoi, anche dietro al comodino e non avere mai problemi.

Cosa se ne pensi? Un acquisto tanto semplice quanto utile in casa.

Metti subito nel carrello la tua multipresa salvaspazio ora che è in promozione su Amazon, paghi pochissimo e non hai problemi. Con soli 14,99€ diventa tua.

Come ti ho detto prima, le spedizioni sono completamente gratuite e rapide su tutto il territorio nazionale con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

