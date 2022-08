Multipresa SALVA SPAZIO: la rivoluzione con tanto di coupon

Avere una multipresa a portata di mano è una comodità indispensabile, Tuttavia questi dispositivi molte volte creano disordine perché si riversano sul pavimento e insieme a loro, devi fare il conto anche con i dispositivi che colleghi. Ma se ti dicessi che puoi evitare tutto ciò senza scendere a compromessi?

Questo magnifico modello è più che eccezionale dal momento che ti mette a portata di mano sei prese in totale da utilizzare un po' come vuoi e non solo.

Multipresa da muro tutto in uno, non potrei più fare a meno

Questa multipresa è veramente comoda perché non occupa il minimo spazio e ti mette tutto ciò di cui bisogno a portata di mano. In modo particolare, una volta che la collega la corrente rimane sospesa al muro creando un vero e proprio appoggio per i dispositivi che colleghi. Infatti, come puoi notare, è dotata di una comodissima mensola che se ti dà fastidio, puoi anche sganciare.

Con due prese di tipo Schuko e 4 porte USB integrate hai tutto lo spazio necessario per poter ricaricare dispositivi tecnologici, collegare elettrodomestici e mantenere tutto in perfetto ordine.

Tuttavia le sue caratteristiche non si limitano a quanto detto. Devi sapere che al suo interno Integra anche una luce notturna intelligente che ti fornisce un’illuminazione fioca perfetta per le ore buie. Grazie l’interruttore puoi attivare anche la funzione crepuscolare mediante la quale la luce si accende in automatico al calar della notte.

Rischi qualche problema? Assolutamente no perché è integrata su interno sistema di multiprotezione che tutela tutti i prodotti che colleghi da sovratensioni.

Che altro dirti, questa multipresa è altamente geniale.

