Multipresa o stand per smartphone? C'è del genio in questo prodotto

Una multipresa che funziona anche come stand e non ti fa mancare nulla. Finalmente qualcosa che puoi appoggiare sulla scrivania, ti elimina la confusione dei mille cavi per terra e non ti dà il minimo fastidio. È un prodottino che è di un'intelligenza assurda e con l'offerta in corso lo paghi anche pochissimo. Se spunti il coupon in pagina diventa tuo immediatamente con soli 18,04€, eccezionale, vero?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti.

Multipresa tutto in uno: persino stand per smartphone e tablet

Di piccole dimensioni questa multipresa non ti fa rinunciare a nulla. Ci colleghi tutto quello che vuoi senza scendere a compromessi in una sola mossa. Interessante anche il cavo che è completamente rinforzato così non ti si rovina per nessuna ragione al mondo.

Conta che ti mette a disposizione due prese shuko e non solo: ha anche un'entra USB type C abilitata alla ricarica rapida e due entrate USB standard. In questo modo puoi ricaricare i tuoi device tecnologici in una sola mossa e senza dover sprecare una presa per inserire l'alimentatore.

Comodissima per tutte le ragioni a cui stai pensando, come ti dicevo ha uno stand incorporato che ti fa mantenere in verticale o in orizzontale il tuo smartphone o tablet e che puoi tranquillamente utilizzare anche quando non sei in carica. Ti faccio sapere che, inoltre, il cavo è lungo 1,5 metri così lo colleghi alla spina e lo appoggi la multipresa dove vuoi senza scendere a compromessi.

Cosa aspetti allora? Spunta immediatamente il coupon in pagina e portati a casa questo gioiellino a soli 18,04€. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni e senza farti spendere neanche un euro in più grazie ai servizi Prime garantiti in tutta Italia.