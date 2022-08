Multipresa intelligente 6 in 1: la vista non è mai stata così SMART

Rendi la tua casa un posto estremamente intelligente non sono dotandola di assistenti vocali di ultima generazione, ma acquistando anche i prodotti di utilizzo comune e Quotidiano. Ad esempio? Questa magnifica multipresa intelligente con 6 spine a portata di mano.

Grazie al coupon che spunti con un solo click la porti a casa al minimo sindacabile, infatti se ti colleghi ora su Amazon finisci con spendere appena €25,19. Cosa stai aspettando?

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multipresa intelligente: non farne più a meno in casa

Grazie a tutte le tecnologie di cui è dotata, questa multipresa intelligente non solo rende la gestione dei tuoi dispositivi più semplice ma ti permette anche di aggiungere una protezione in più. Grazie al sistema di salvaguardia integrato, limiti tutti i problemi dovuti a sovratensioni e surriscaldamenti rendendo il collegamento dei tuoi prodotti preferiti alla corrente anche più sicuro.

Ti metto a disposizione 3 spine con adattatore Schuko integrato e 3 prese USB per poter collegare tutti i dispositivi tecnologici senza l’ausilio di alimentatori.

Il suo essere smart ti permette di sbloccare diverse funzioni come:

il controllo remoto mediante applicazione, scaricabile anche su più dispostivi per consentire a tutta la famiglia l'utilizzo simultaneo;

il controllo vocale se in casa possiedi assistenti del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant, i quali sono completamente compatibili;

la possibilità di creare timer di accensione e spegnimento per organizzare l'utilizzo dei vari dispositivi anche a distanza;

il monitoraggio dell'energia e dei consumi per sapere sempre per filo e per segno quanto ammonterà la tua bolletta.

In più sulla multipresa trovi sempre il tasto di accensione e spegnimento fisico che può tornare sempre utile.

Non aspettare neanche il secondo più e collegati immediatamente su Amazon per rendere la tua abitazione ancora più smart, spunta il coupon per portare a casa questa multipresa intelligente con appena €25,19, tutto ciò che ti serve al suo interno. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.