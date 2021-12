Multipresa con luce e mensola: un prodotto MAI VISTO così (19€)

Un sistema di multipresa spettacolare, super versatile e incredibilmente utile. Da una sola presa, ne ottieni altre due e – in più – anche 4 di tipo USB. Oltre a questo, c’è una mensola – super pratica per appoggiare i dispositivi mentre sono in carica – e anche una luce da notte, con sensore crepuscolare. Da Amazon, puoi averla a 19,99€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Multipresa dotata di luce e mensola: uno spettacolo a gran prezzo

Un prodotto di nicchia, mai visto così. La sua utilità è impressionante. Immagina di avere una sola presa a disposizione e tanti dispositivi da ricaricare. Con questo sistema, recuperi un sacco di spazio e – soprattutto – un posto dove poter appoggiare i device mentre sono in carica.

La cosa interessante è che c’è anche una luce da notte, dotata di sensore crepuscolare che puoi decidere se usare oppure no. In caso lo lasciassi attivo, nel momento in cui la luce ambientale cala, la luce si accende. Super pratico da tenere in camera da letto.

Ovviamente, si tratta di un prodotto sicuro, dotato di una serie di sistemi di protezione da sovraccarico di corrente elettrica e perfettamente in grado di gestire diversi dispositivi collegati contemporaneamente.

Insomma, questa multipresa con luce e mensola è davvero un sistema mai visto, super utile e versatile. A questo prezzo, è un autentico regalo. Da Amazon puoi averlo a 19,99€ appena: completa rapidamente l’ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.