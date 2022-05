Multipresa che occupa ZERO spazio, 5 in 1 con USB C a 9€

Per occupare poco spazio, tenere tutto in ordine ma non rinunciare assolutamente a niente hai bisogno di questa multipresa geniale. In promozione su Amazon costa una scemenza, ma una volta che la inizi a utilizzare vedi che ringrazierai di averla acquistata.

Non solo non ha fili che penzolano, ma ha tutto ciò che ti serve per collegare dispositivi vari senza rinunciare a niente e soprattutto fare quel fastidio attacca e stacca. Quanto la paghi? Se approfitti al volo della promozione solo 9,99€, ma fai presto.

Ti dico anche che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai l’abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Multipresa senza limiti: 5 in 1 per il massimo della comodità

Questa multipresa qua è geniale in tutti i sensi. Una volta che la colleghi alla corrente non hai bisogno di nient’altro e soprattutto non devi staccarla per metterla in sicurezza. Non solo ha un sistema di protezione integrato che ti salvaguarda da cortocircuiti e sovraccaricamenti, ma anche un comodissimo tasto di accensione e spegnimento.

Ti mette a disposizione:

due prese con adattatore shucko incluso ;

; due porte USB classiche;

classiche; una porta USB Type C.

Non ti preoccupare perché la potenza non viene dimezzata, ma anzi, se vuoi ricaricare i tuoi dispositivi in modo rapido puoi farlo senza problemi. Così facendo non sposti più da una parte all’altra gli alimentatori visto che ti basta avere dei semplici cavi collegati o a portata di mano.

Capisci perché è ottima? Per il prezzo che ha, poi, è praticamente un regalo. Ti informo che si tratta di un’offerta a tempo, dunque se sei interessato non perdere tempo. Acquista al volo questa multipresa 5 in 1 su Amazon spendendo appena 9,99€. Ti basta soltanto un click. In più se hai Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.