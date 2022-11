Multipresa a torre 14 in 1 a prezzo ridicolo su Amazon: FOLLIA (29€)

La multipresa a torre 14 in 1 è la soluzione perfetta quando hai tanti dispositivi e poco spazio a disposizione per effettuare i collegamenti. Questo prodotto, attualmente in gran sconto su Amazon, è pronto ad ospitare fino a 10 oggetti collegati con presa Schuko, ma non solo. A disposizione hai anche 4 ingressi USB di tipo standard perfetti per ricaricare, ad esempio, smartphone e altri dispositivi.

Risparmia, se la promozione non è già finita, e fai un eccellente affare: mettilo nel carrello e completa l’ordine velocemente. La prendi a 29€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità molto limitata.

Multipresa 14 in 1 torre: componibile, utilissima

Composta da due cubi, questa torretta non potrebbe essere più versatile e pratica. Quando è completamente montata, puoi collegare fino a 14 prodotti in contemporanea (massimo supporto 4KW). Se ti serve una disponibilità minore, puoi smontare la parte alta, togliendo uno dei due cubi.

Insomma, l’ideale da utilizzare in postazioni del PC o stazioni di intrattenimento, dove ad esempio c’è la TV, la console e il decoder. A metà prezzo, questa multipresa 14 in 1 a torre è un vero e proprio spettacolo. Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon: completa velocemente l’ordine per approfittarne. Te l’accaparri a 29€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

