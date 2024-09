Multipresa a cubo a 9,99€: ben 7 ingressi, una sola presa occupata, geniale

La multipresa a cubo è un oggetto essenziale in ogni abitazione: le prese a disposizione non bastano mai, soprattutto se lo spazio è poco, in generale. Con questo sistema 7 in 1, ne occupi solo una e ottieni la bellezza di 7 ingressi (3 porte USB e 4 prese). A loro, puoi collegare direttamente i tuoi oggetti per alimentarli e ricaricarli.

Perfetta in casa, è l’ideale anche per lo studio o l’ufficio. Con un ingombro risicato, offre tante possibilità di utilizzo. In questo momento, hai la possibilità di prenderla in promozione da Amazon al prezzo piccolissimo di 9,99€ appena: completa molto rapidamente il tuo ordine per accaparrartela prima che finisca, se è ancora disponibile. Sii rapido, finirà in fretta. Spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: la disponibilità è limitata.

Usalo per alimentare una lampada, ricaricare smartphone, tablet, powerbank, PC e non solo. Con 7 porte a disposizione non avrai problemi di alcun tipo e potrai collegare oggetti fino a un massimo carico di 4000W.

Approfitta adesso dello sconto Amazon del momento e accaparrati questa utilissima multipresa a cubo 7 in 1 a prezzo piccolissimo, se è ancora disponibile. Completa adesso l’ordine per approfittarne, ma sii veloce: la disponibilità residua è limitata. Spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.