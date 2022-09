Multipresa 13 in 1 componibile a 22€ su Amazon: uno SPETTACOLO (-50%)

Un prodotto geniale, semplicemente. Questa multipresa 13 in 1, grazie al suo design componibile, si adatta praticamente a qualsiasi esigenza. Perfetta per la scrivania, va benissimo da sistemare accanto alla parete attrezzata, così da alimentare TV, decoder, media player e non solo.

Quanto è completamente montata, puoi disporre di 9 prese Schuko, 2 ingressi USB A e 1 USB C. Quando invece la utilizzi “a metà”, puoi sfruttare 5 prese Schuko e gli ingressi USB. Decidi tu quanti ingresso ti servono. Complice un goloso sconto del 50%, puoi fare un ottimo affare su Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “Z24BVH4N”. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Multipresa 13 in 1: a questo prezzo è imperdibile

Una presa Schuko fa da jolly, questo è il trucco. Infatti, quella superiore, ti permetterà di montare il secondo cubo e ampliare la torretta, aumentando il numero di ingressi a tua disposizione. Le prese USB dirette sono praticissime per collegare – e quindi alimentare e ricaricare – fino a 3 dispositivi in contemporanea.

Da non sottovalutare il cavo di alimentazione, lungo ben 2 metri: è evidentemente studiato per concederti una certa libertà di posizionamento, allontanandoti dalla presa a muro. Grazie a questa caratteristica, ad esempio, puoi riporla comodamente sulla scrivania.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e risparmia il 50% su questa multipresa 13 in 1, con design a torre componibile. Mettila nel carrello a – prima di pagare – applica il codice “Z24BVH4N”. La prendi a 22€ circa soltanto con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.