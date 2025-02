Multimetro digitale professionale in offerta lampo al MINIMO su Amazon

Occasione fai-da-te su Amazon con lo sconto lampo attivo su questo multimetro digitale professionale, ideale per l’uso sia al lavoro sia per i progetti casalinghi, che puoi acquistare a soli 27,70 euro. Il prezzo include la spedizione Prime con consegna in 24 ore.

Multimetro digitale professionale in offerta: le caratteristiche

Il multimetro digitale in questione ti offre prestazioni avanzate e la massima precisione: è ideale per elettricisti, tecnici e appassionati del fai-da-te essendo in grado di misurare tensione e corrente AC/DC, resistenza, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, temperatura, continuità e molto altro.

Il display a 9999 conti ti permetterà di avere letture chiare e dettagliate, con una regolazione manuale dell’intervallo per selezionare con precisione il valore da misurare. Inoltre, grazie alla protezione da burn-in e sovraccarico ti assicura la massima sicurezza anche per uso intensivo.

Tra le funzioni avanzate ti segnaliamo il test di tensione senza contatto, la conservazione dei dati, il magnete sospeso, la torcia integrata e la retroilluminazione per lavorare anche al buio o in condizioni di scarsa luminosità.

All’interno della confezione troverai: batterie AAA, puntali, termocoppia di tipo K e manuale d’uso in italiano. Insomma, un prodotto completo e affidabile, perfetto se cerchi un multimetro professionale di alta qualità a un prezzo imbattibile: acquistalo a soli 27,70 euro.