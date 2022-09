Multicooker a 88€: non accendi più i fornelli e RISPARMI GAS (88€)

Premessa: io ho esattamente questo multicooker 11 in 1, della stessa marca, e lo adoro. Lo uso ormai da parecchio, avendolo acquistato – in tempi non sospetti – nel 2020. Perché te lo segnalo oggi? Semplice, per due motivi. Innanzitutto, adesso è in sconto a prezzo decisamente accessibile su Amazon, ma non è tutto. Infatti, considerando che cucina rapidamente e in modo eccellente, è un ottimo aiuto per evitare di accendere i fornelli.

Immediatamente, risparmierai gas in bolletta e non dovrai preoccuparti dei consumi energetici: con un assorbimento massimo di 900W, ha un consumo che è le metà di un forno elettrico di medio piccole dimensioni. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 88€ circa appena, che ammortizzerai in bolletta in pochissimo tempo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il multicooker per risparmiare in bolletta

Un prodotto incredibilmente utile, oltre che semplice da utilizzare. Selezioni il tipo di cottura che desideri eseguire e poi sfrutti la pentola da 5 litri per inserire tutti gli ingredienti. Carne, pesce, ortaggi, verdure, ma non solo. Prepari sughi, minestre, pasta, riso, risotti, cereali, arrosti e praticamente qualsiasi ricetta. Ancora, puoi addirittura preparare prodotti da forno come il pane. Io lo uso anche per lessare la pasta.

Grazie alle pratiche istruzioni, sarà impossibile sbagliare le cotture, anzi: grazie al timer, non ci sarà il rischio di bruciare il cibo. Quando la preparazione finisce, la funzionalità di mantenimento del calore, ti permetterà di avere piatti come appena preparati anche dopo un po’ dalla fine della cottura.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon con il multicooker 11 in 1. In questo modo, puoi risparmiare immediatamente sulla bolletta del gas, semplicemente perché non sarà necessario accendere i fornelli. Accaparratelo adesso a 88€ appena, prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

