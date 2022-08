Multicavo di ricarica: 3 dispositivi con un solo alimentatore, WOW

Per caricare più dispositivi all’unisono, non hai bisogno di occupare tutte le spine disponibili in casa ma bensì devi avere a portata di mano questo multicavo di ricarica di cui non potrai più fare a meno.

Grazie ai tre spinotti che ti mette a disposizione, lo utilizzi praticamente su qualunque dispositivo tu abbia. Approfitta ora del ribasso del 15% su Amazon e portalo a casa con soli €5,94, non te ne pentirai.

Come sempre, le spedizioni sono completamente gratuite per oggi su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Multicavo di ricarica, un gioiellino di cui non fare a meno

Questo multicavo di ricarica è veramente comodo perché puoi utilizzarlo a casa così come quando sei in viaggio. Se ci pensi, grazie a lui non hai bisogno di portarti diversi cavi e alimentatori dietro dal momento che ti basta per tutte le tue esigenze.

In modo particolare a portata di mano un connettore Lightning, un connettore micro USB, un connettore Type C. Ciò ti fa capire che è compatibile con qualunque dispositivo e non rallenta le tempistiche dal momento che supporta la ricarica rapida la dove è supportata.

Non corri alcun rischio dal momento che è anche intelligente, infatti riconosce in automatico il prodotto che colleghi per regolarsi di conseguenza.

È lungo 1,2 m per lasciarti tutta l’indipendenza di cui hai bisogno ed è totalmente inarrestabile. In modo particolare i connettori sono completamente rinforzati così come l’intera lunghezza ricoperta da un intreccio di nylon che ne assicura robustezza e resistenza.

Se hai sempre sognato di provarlo, questa è la tua occasione. Collegati immediatamente su Amazon e approfitta del ribasso in corso per portare a casa il tuo perfetto multicavo di ricarica a soli €5,94. Delle spedizioni non farti problemi dal momento che sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.