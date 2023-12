MSI Vector: un AFFARE incredibile con il RISPARMIO di 600 euro

Se sei un appassionato di gaming o un creativo alla ricerca di un computer ad altissime prestazioni, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta straordinaria su Amazon per il MSI Vector GP68HX, che oggi vanta uno sconto imperdibile del 21%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 2.299,00 euro, anziché 2.899,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate anche senza possedere una busta paga. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

MSI Vector: le scorte a disposizione sono quasi finite

Il cuore pulsante di questo incredibile laptop è rappresentato dal processore Intel Core i9-12900HX, con 8 core Performance e 8 core Efficient, regalando una spinta senza precedenti a progetti multitasking e giochi che richiedono prestazioni elevate. Le grafiche NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU, basate sull’architettura NVIDIA Ada Lovelace, portano un salto di qualità nelle prestazioni con DLSS 3 basato sull’intelligenza artificiale, offrendo mondi virtuali realistici con ray tracing completo.

Il nuovo design del dissipatore Shared-Pipe migliora la capacità termica, in particolare le prestazioni della CPU, permettendo ai giocatori di esplorare liberamente mondi di gioco sempre più complessi con MSI Cooler Boost 5.

La tastiera gaming SteelSeries RGB Per-Key offre un’esperienza personalizzata, permettendo di illuminare ogni tasto a tuo piacimento e fornendo informazioni sullo stato del gioco in tempo reale.

La Serie Vector vanta una combo ad alta velocità di interfaccia di trasferimento dati e la più ampia larghezza di banda per un’esperienza impareggiabile. Con due anni di garanzia, anche se acquistato attraverso partita IVA, e la possibilità di effettuare l’upgrade di RAM e storage senza invalidare la garanzia, il Vector GP68HX si distingue per la sua versatilità.

Le porte I/O più complete assicurano il supporto per tutte le possibilità di trasmissione dati o output di visualizzazione, offrendo ai giocatori la massima flessibilità nell’utilizzo del laptop. Per ottenere questo incredibile computer da gaming a un prezzo straordinario, non perdere l’occasione su Amazon con il 21% di sconto. Acquista subito oggi il MSI Vector GP68HX al prezzo ridicolo di soli 2.299,00 euro, prima che sia troppo tardi.

