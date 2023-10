MSI Stealth 15 con RTX 4060 in offerta su Amazon: risparmi 300€

L’MSI Stealth 15 è un notebook da gaming che offre un’esperienza eccezionale sia per il gioco che per il lavoro, ed è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 15%. Questa promozione riduce il prezzo da 1.999,00€ a soli 1.699,00€, offrendoti un notevole risparmio su un dispositivo dalle prestazioni straordinarie.

Questo potente notebook è equipaggiato con una soluzione di raffreddamento avanzata con design Shared-Pipe, che utilizza heatpipe connesse sia alla CPU che alla GPU. Questo sistema aiuta a migliorare la capacità termica del dispositivo, garantendo che rimanga fresco anche sotto carichi di lavoro estremi. Inoltre, con la tecnologia MSI Cooler Boost Trinity+, potrai goderti lunghe sessioni di gioco senza preoccuparti del surriscaldamento.

Il cuore di questo notebook è il processore Intel Core di 13a generazione, che offre un’architettura core ibrida migliorata. Con un massimo di 6 core Performance e 8 core Efficient, questo processore è ideale per multitasking e per eseguire giochi impegnativi in modo fluido.

Un’altra caratteristica notevole è la presenza di una GPU Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, che è perfetta per alimentare le tue idee creative. Con NVIDIA Studio, avrai accesso a potenti applicazioni creative che sfruttano appieno la potenza di questa GPU.

Il design dello Stealth 15 A13VF-051IT è pensato per adattarsi sia a contesti professionali che al gaming. È un notebook versatile che ti consente di rimanere produttivo ovunque tu sia. Per quanto riguarda l’esperienza visiva, il notebook vanta un display OLED con risoluzione QHD. La combinazione di alta risoluzione e frequenza di aggiornamento veloce ti offrirà un’esperienza di gioco straordinaria, con immagini nitide e dettagliate.

L’MSI Stealth 15 A13VF-051IT è un notebook da gaming di alta qualità con prestazioni eccezionali e un design versatile. Con lo sconto attuale, è il momento perfetto per acquistarlo e goderti le sue potenti prestazioni sia per il lavoro che per il gioco.

